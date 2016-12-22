Жінка, котра загинула у страшній аварії, везла кошти на лікування хлопчика

22/12/2016 Розмір тексту:

Надзвичайно боляче, коли життя обривається на півдорозі… 38-річна мешканка Підволочиська Юлія Василів 14 грудня, близько обіду, прямувала до обласного центру.

Легенький сніг підступно притрусив шлях і автомобіль, яким керувала жінка, несподівано занесло на зустрічну смугу, уникнути зіткнення з КамАЗом було неможливо… На жаль, медики швидкої вже нічим не змогли допомогти…

Юлія Василів — відома успішна жінка не тільки в області, а й за межами України. Маючи красиву зовнішність, вона багато років присвятила модельному бізнесу. Спершу сама працювала фотомоделлю, а останнім часом була менеджером у відомій всеукраїнській модельній компанії, супроводжувала групи моделей за кордон. Окрім зовнішньої краси, у жінки була красива душа. Тільки найтеплішими словами згадують нині мешканці Підволочиська про Юлію. Багато чого досягнувши у житті, вона не акцентувалася на матеріальному, старалася допомагати іншим, від щирого серця ділилася з потребуючими.

— Моя мама була відкритою і доброю. Казала, що все, чого хотіла, вже досягла, тому турбувалася про інших, — згадує донька загиблої Каміла. — Жертвувала гроші для хворих, провідувала у лікарнях, допомагала сиротам. Того сумного дня мама саме везла «миколайчи» знайомим, одному хворому хлопчику — кошти на лікування та солодощі… У мами було надзвичайно чуйне серце до кожної живої істоти — годувала безпритульних тварин, цього літа попіклувалася про поранену собаку, з сусідами доправили її до ветеринара, де тварину прооперували.

Ще за десять хвилин до аварії чоловік телефонував Юлії, просив бути обережною, адже почався сніг. «Їду помалу, бо дорога слизька»,— відповіла. Жінка була досвідченим водієм, часто по роботі їздила сама за кермом. Цього разу прямувала з благородною метою, з передсвятковим настроєм. На жаль, доля непередбачувана. Світла пам’ять про Юлію залишиться у серцях багатьох…

Джерело: НОВА Тернопільська газета