Жінка і дитина загинули у жахливій аварії за участю мешканця Тернопільщини. ФОТО

26/10/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 жовтня об 11:20 в селі Миртюки Стрийського району.

Про це повідомляє 0352.ua з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.

Поліцейські встановили, що там сталося зіткнення автомобіля «Пежо Експерт» під керуванням 44-річного мешканця Тернопільської області та автомобіля «Таврія», за кермом якого перебував 34-річний мешканець міста Моршин.

Внаслідок отриманих травм 34-річна дружина водія «Таврії» та їх 10-річна донька загинули на місці події, водія госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, скальпована рана голови, тупа травма живота, травматичний шок». Крім того у лікарню доставили ще трьох осіб з автомобіля «Пежо», їх оглядають медики.

Поліцейські встановлюють особи усіх учасників ДТП, а також обставини зіткнення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.