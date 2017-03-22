Жертвою грабіжників став колишній голова районного суду

21/03/2017 2
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Злочинці пограбували помешкання колишнього голови Теребовлянського районного суду Івана Бойка.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила журналіст Яна Собко.

За її інформацією, чоловіка катували, вимагаючи зізнатися, де він зберігає гроші.

“По відношенню до Івана Бойка застосовувалися тортури: його зв’язали скотчем, вдарили по голові, насильно кололи невідому речовину і змушували її пити. Далі, як стверджує сам потерпілий, він втратив свідомість і більше нічого не пам’ятає”, – пише Яна Собко.

Нагадаємо, раніше про пограбування повідомила прес-служба Національної поліції. За даними правоохоронців, з будинку потерпілого грабіжники винесли 594 тисячі гривень та дві тисячі доларів.

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Коментарі (2)

Михасьо

21/03/2017

Випадково забув додати до списку можливих пожертв,доброчинних внесків це дуже важливо бо є війна,воїни АТО живі і мертві і поранені!

Михасьо

21/03/2017

Знаю добре Івана Бойка-чесний і порядний був Суддя!Єдине питання до ОДИНОКИХ і не БІДНИХ людей—для чого ви шановні накопичуєте і зберігаєие ці кляті гроші,та щей вдома??? Є Церква,дитячі садки,діти сироти,громада,банки,центр для перестарілих в Садах і Підгайчиках та вложіть свої кошти туди…і будете спокійно спати з чистою Совістю!!!

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