Жертвою грабіжників став колишній голова районного суду

21/03/2017 Розмір тексту:

Злочинці пограбували помешкання колишнього голови Теребовлянського районного суду Івана Бойка.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила журналіст Яна Собко.

За її інформацією, чоловіка катували, вимагаючи зізнатися, де він зберігає гроші.

“По відношенню до Івана Бойка застосовувалися тортури: його зв’язали скотчем, вдарили по голові, насильно кололи невідому речовину і змушували її пити. Далі, як стверджує сам потерпілий, він втратив свідомість і більше нічого не пам’ятає”, – пише Яна Собко.

Нагадаємо, раніше про пограбування повідомила прес-служба Національної поліції. За даними правоохоронців, з будинку потерпілого грабіжники винесли 594 тисячі гривень та дві тисячі доларів.