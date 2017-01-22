Жертва недбальства дорожників просить про допомогу. ВІДЕО

21/01/2017 Розмір тексту:

Щодня тернополяни читають переконливі прес-релізи служби автомобільних доріг області, про те, як там чудово працюють. Дороги, мовляв, почищені, сніг прибрано, асфальт посипано.

Насправді, це звичайне окозамилювання. Керівництво обласного автодору отримало на 2017 рік колосальні кошти – сотні мільйонів гривень на обслуговування доріг, але надає перевагу не старанній роботі руками і технікою, а “співпраці” з дружніми ЗМІ. Тому виходить, що на папері все гладко, а в житті – скалічені водії та пасажири, потрощені автівки та прокльони учасників руху, яким пощастило дістатися у пункт призначення цілими.

Так, у понеділок, 9 січня, за межами смт. Дружба в Теребовлянському районі зіткнулось три авто близько 15-ї години. Проте постраждалий водій, якого вважають винним, запевняє, що аварія сталась через слизьку дорогу о 12.30. Тоді зітнкулись Toyota Corolla, BMW-3 та Chevrolet Aveo. Водій авто Toyota єдиниий хто постраждав у тій аварії. Він лежить з травмою тазу, скручений металевими скобами. – Зараз мене хочуть зробити винним в аварії, – розповідає 20 хвилинпостраждалий водій авто Toyota Кирило Чуйко. – Насправді все було так: я їхав з дотриманням швидкості та правил дорожнього руху по своїй смузі. Дорога була не розчищена та слизька. Я входив у поворот, авто почало крутити та носити. Потім відбулось одне зіткнення, авто ще більше розкрутило і відбулось друге зіткнення. За словами потерпілого, ДТП насправді відбулось близько 12.30, а не в 15.00, як повідомляють в поліції. – Зараз винуватцем ДТП хочуть зробити мене, бо зіткнення було на зустрічній смузі, – продовжує чоловік. – Я хочу довести той факт, що мене занесло через слизьку дорогу і, що аварія була не в 15,00. Дорогу там посипали, але уже після ДТП. Тому чоловік і шукає будь-яку інформацію, відео про ДТП надіслати йому на електронну скриньку – krdr.2m@gmail.com.

Як підлеглі Юлика “прибирали” дорогу можна побачити на відео активіста зі Львова Ігоря Зянкевича.