ЖЕКи та ОСББ будуть штрафувати за погане прибирання

22/02/2017 Розмір тексту:

Високі штрафи загрожують підприємствам, які неналежно виконують свої обов’язки, пов’язані з прибиранням територій. Працівники муніципальної поліції Тернополя вже склали більше тридцяти адмінпротоколів на ЖЕКи, які неякісно очищували території від льоду та снігу.

За правилами благоустрою міста Тернополя, суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані прибирати прилеглу територію по периметру споруд на відстані 15 метрів. За будь-які порушення загрожує штраф від 1700 гривень.

«Суб’єкти господарювання зобов’язані утримувати території у належному стані. Зокрема йде мова про прибудинкові території – багатоквартирні житлові будинки, майданчики, двори, тротуари. Ці території зобов’язані якісно прибирати обслуговуючі організації – це ЖЕКи та ОСББ. За нерозчищений сніг, наявність сміття, льоду їм загрожують штрафи, тобто адміністративна відповідальність за статтею 152 Кодексу України про адміністративну відповідальність. Розмір штрафів – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів», – каже начальник управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради Ігор Максимів.

Враховуючи цьогорічні умови у Тернополі, штрафи доведеться сплатити багатьом підприємствам.