Жебрачка виявилася злодійкою

10/04/2018 Розмір тексту:

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Підгаєцького відділення поліції жительці села Гнильче. Незважаючи на свій молодик вік дівчина вже притягувалася до кримінальної відповідальності за вчиненні майнові злочини, але на шлях виправлення вона так і не стала.

Поліцейські довели причетність підозрюваної до двох злочинів в районному центрі, які вона вчинила протягом однієї доби. Краянка під приводом милостині ходила від будинку до будинку, але на меті мала лише красти.

Потерпілі впускали пройдисвітку до помешкання, а та відволікаючи власників вчиняла протиправне. З будинку 50-річного краянина вона викрала гаманець в якому знаходилось 4000 гривень. Господар нічого не помітив, адже дівчина майстерно обнишпорила всі кишені куртки, яка знаходилась при вході до будинку.

Через годину вона направилась в пошуках нової жертви. Цього разу вона обрала помешкання пенсіонерки 1933 року народження. Коштів не знайшла, тому поцупила речі побутового вжитку.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.