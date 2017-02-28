Жартівнику, який “замінував” адмінбудівлю, світить шість років тюрми

28/02/2017 Розмір тексту:

Над черговим «замінуванням» працювали правоохоронці у Тернополі на вулиці Коперника 1. Особі, яка повідомила неправдиву інформацію загрожує позбавлення волі до шести років.

«Коперника 1 – заміновано», – таку інформацію повідомила невідома особа працівникам служби безпеки України в області. Всі екстрені служби відреагували на повідомлення та приїхали за вказаною адресою. Усіх людей з приміщення евакуювали. Будівлю огородили стрічкою, правоохоронці провели перевірку, у результаті якої не було виявлено жодного підозрілого предмета.

«Адмінбудівлю обстежили вибухотехніки та кінологи, жодного небезпечного предмету не виявили. Наразі працюємо над встановленням особи, яка повідомила про замінування. Після внесення змін до частини першої статті 259 Кримінального кодексу України, за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, карається позбавленням волі від двох до шести років», – повідомив начальник вибухотехнічного відділу ГУНП в Тернопільській області Ігор Васьків.

За словами правоохоронців, через неправдиве повідомлення про замінування з приміщення довелося евакуювати тридцять осіб.