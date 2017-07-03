Жахливе вбивство у Вишнівці: підозрюваний не може пояснити, чому зарізав дівчину
Миттєва смерть від двох проникаючих поранень в область легень та серця – такі висновки судово-медичних експертів щодо вбивства сімнадцятирічної дівчини в смт. Вишнівець. Щодня, починаючи з 26 червня до 2 липня слідчі вивчали територію та місце злочину, опитували свідків та друзів загиблої. У день вбивства там працювали кінологи, оперативники та інші спеціалісти, які крок за кроком робили усе можливе, щоб вийти на слід вбивці.
Чоловік, який знайшов тіло, бачив позашляховик, що проїжджав повз. Тому одна з версій, яку відпрацьовували слідчі, це та, що тіло викинули з автомобіля. Олександр Богомол каже, що оперативники перевіряли кожну схожу за описом іномарку, допомагали в цьому працівники СБУ та представники силових структур інших областей. Проте інформація про переміщення тіла не підтвердилася, повідомляють у поліції.
– Ця первинна інформація породила кілька версій про те, що вбивство вчинили мажори, діти високопосадовців, місцевих авторитетів та аграріїв. Під час розслідування ми з’ясували, що тіло лежало ще задовго до того, як його виявив сусід. Просто на нього не звертали увагу ні водії, ні перехожі. Це підтвердило відео з реєстраторів, яке нам надали водії, – розповів на прес-конференції Олександр Богомол.
За попередньою інформацією, вбивство трапилося в період з 1:40 до 3:00. Дитину ніхто не переміщував, про це свідчить місця з кров’ю потерпілої, – стверджують поліцейські. Біля тіла дівчини слідчі знайшли її мобільний телефон, ніж, кілька копійок, сумку, яка знаходилася через плече на загиблій та запальничку. У ході слідчо-оперативних заходів оперативники обстежили Вишнівець, сусідні села та розважальні заклади, здійснювали поквартирні та побудинкові обходи, спілкувалися з місцевими мешканцями.
– Багато інформації ми брали з камер відеоспостереження, які знаходилися як в самому селищі, так і в Кременці, Тернополі та по інших населених пунктах. Ще раз хочу наголосити, що проекти “Безпечне місто, селище чи район” – життєво важливий. І таке відеоспостереження необхідне. Порядні та законослухняні люди контролю не бояться, а от зловмисників це дещо стримуватиме, – переконаний головний поліцейський краю.
Під час розслідування правоохоронці перевірили кілька десятків людей, які того дня спілкувалися та бачили вбиту, встановили майже 3 тисячі абонентів, які у день вбивства спілкувалися по телефонах.
– На жаль, не всі мешканці Вишнівця відповідально віднеслися до розслідування і не всі допомагали поліції. Були й ті, які своїми вчинками та закликами гальмували та відволікали правоохоронців від слідства. З першого дня ця подія була на контролі в голови Нацполіції та генерального прокурора. Проте, незважаючи на “палки в колесах”, ми продовжували робити свою роботу.
Слідчо-оперативні заходи та докази, зібрані коло тіла, допомогли встановити особу вбивці. Ним виявився житель сусіднього села – студент другого курсу місцевого вишу, 2001 року народження. Неповнолітній того дня у компанії друзів святкував “День молоді”. Повертаючись додому знайшов ніж. Близько 2 години ночі він йшов у напрямку автобусної зупинки. Перед собою побачив дівчину. Почав йти за нею. Коли вишнівчанка розвернулася, хлопець наніс їй два ножових поранення. Чому він це зробив пояснити не може, але у злочині зізнався.
– Підозрюваний каже, що жодних статевих відносин з загиблою не мав. Після вбивства хлопець втік, оскільки його злякали фари проїжджих повз автомобілів. Тікаючи, він загубив запальничку, – розповідає заступник прокурора області Олег Галицький.
Після вбивства хлопець нікому нічого не розповідав, продовжував займатися буденними справами. Приходив він і на похорон своєї жертви.
Прокуратура Тернопільської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 115 КК України – Умисне вбивство. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі він перебуває у Чортківському СІЗО.
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Коментарі (1)
Катерина03/07/2017
Нехочу нічого стверджевати,але на мою думку воно купи не в’яжеться.Нормальний хлопець знайшов ніж,який хтось загубив,і побачивши дівчину вирішив її вбити.Згвалтувати він її не встиг бо його налякали фари машини.Але питання в наступному.Чому та машина не побачила вбитої,чому ніхто з 02:00,до ранку дівчини не бачив.Ви самі в таке вірите.Що в селі де після дня молоді верталось сотні людей,не бачили дівчини.Машини які проїзжали невже не дивились по сторонах,чи може водії пяні були чи в неадекваті,що на узбіччі нічого не бачиои.?Чому поліція не патрулювала вулицю?Що вони робили ?за що такі гроші отримують.Це ж не десь в кущах було,а посеред вулиці.Зазвичай 5 ранку вже видно і люди в селах обходять господарку,просто не віриться що вбита людина пролежала пів ночі в такому великому селі,де стільки населення.Де була поліція,молодь.І її ніхто не замітив???Вона ж лежала при самісінькі дорозі.Насам перед спитайте поліції що в ту ніч робила вона.Якщо вона невзмозі забезпечити порядок то навіщо ж платити їм таку зарплату.
Питання друге.В попередніх правоохоронці давали коментар що сліди гарно заметені,але вони роблять все можливе.І по третє,чому ніж на фото виставлених раніше,який лежав біля телефону чистий.І якщо не помиляюсь то в попередніх статтях писалось що він був чистим і вимитим.Де ж його мили???Якось дивно.Якщо її дійсно там вбили і хлопець побачивши фари тікав чому водій не побачив дівчини.???Дуже багато але…Це насторожує те що хлопець неможе пояснити мотиву,чому він її вбив.Вінщо ненормальний???Бо по тих показах можна зробити лише такий висновок.Або…просто вирішили закрити справу,або когось вигороджують.
Незнаю.Але то якось дуже непереконливо звучить.Дуже б не хотілось що б за гратами опинилась невинна людина.