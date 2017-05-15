Жахлива аварія за участю “швидкої”. Опубліковане відео

14/05/2017 2
Розмір тексту:
версія для друку

Як ми повідомляли, у центрі Тернополя, на перехресті вулиць Руської та Замкової, зіткнулися автомобіль “швидкої допомоги” і “Мерседес”.

Внаслідок аварії постраждало п’ятеро людей.

Відео зіткнення виклав у мережі депутат міськради Іван Сороколіт.

  • Теги:

Коментарі (2)

Громадянин

15/05/2017

Які лікарі —- такі і водії!!!

Trier

14/05/2017

Вражає реакція пішохода у верхньому правому куті – дочекався “зеленого” і пішов далі. А таксисти і їх пасажири молодці – майже одразу на допомогу побігли…

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Ви вже посадили картоплю?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
14 / 0,288 / 9.61m