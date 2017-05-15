Жахлива аварія за участю “швидкої”. Опубліковане відео
14/05/2017 2
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Як ми повідомляли, у центрі Тернополя, на перехресті вулиць Руської та Замкової, зіткнулися автомобіль “швидкої допомоги” і “Мерседес”.
Внаслідок аварії постраждало п’ятеро людей.
Відео зіткнення виклав у мережі депутат міськради Іван Сороколіт.
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Коментарі (2)
Громадянин15/05/2017
Які лікарі —- такі і водії!!!
Trier14/05/2017
Вражає реакція пішохода у верхньому правому куті – дочекався “зеленого” і пішов далі. А таксисти і їх пасажири молодці – майже одразу на допомогу побігли…