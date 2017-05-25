Жахлива аварія у центрі: “BMW” вилетіло на тротуар і збило дівчину. ФОТО

25/05/2017 Розмір тексту:

Жахлива аварія сталася сьогодні, 25 травня, близько 15:00 год. на вулиці Руській біля магазину “Воронін”.

За попередніми даними, водій наїхав на дівчинку, яка проходила в цей момент тротуаром. Зі слів водія, його транспортний засіб “підрізав” автомобіль таксі, пише сайт 0352.ua.

Потерпілу забрала швидка медична допомога. Очевидці стверджують, що дівчинка отримала дуже важкі травми, зокрема, перелом черепа, у неї пошкоджена шия та ноги. Чи перебував водій стані сп’яніння наразі невідомо.

Постраждалій близько 14-15 років. Усі деталі ДТП наразі встановлюються.