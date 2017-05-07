Жахлива аварія на Тернопільщині: двоє людей загинули на місці. ФОТО

07/05/2017 0
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6 травня на виїзді із Кременця трапилася жахлива ДТП, є жертви.

Автомобіль марки “Volkswagen” в’їхав у стовп на великій швидкості, який відразу впав на це й ж автомобіль. В салоні знаходилося двоє людей. Вони загинули на місці, повідомляє Терен.

На місці аварії працювали рятувальники. Чоловіки розрізали автомобіль для того, щоб витягти із нього жертв.

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