Жахлива аварія на Тернопільщині: двоє людей загинули на місці. ФОТО

07/05/2017 Розмір тексту:

6 травня на виїзді із Кременця трапилася жахлива ДТП, є жертви.

Автомобіль марки “Volkswagen” в’їхав у стовп на великій швидкості, який відразу впав на це й ж автомобіль. В салоні знаходилося двоє людей. Вони загинули на місці, повідомляє Терен.

На місці аварії працювали рятувальники. Чоловіки розрізали автомобіль для того, щоб витягти із нього жертв.