Згадати все: муніципальний Галицький камерний оркестр запрошує на нову концертну програму

17/11/2017 Розмір тексту:

Музика лірична, драматична, трагічна. Музика болю, втрат, переживань і сподівань. Музика, яка нагадає про трагічні сторінки нашої історії, яка змусить задуматись про сьогодення і з надією подивитися у майбутнє… Музика пам’яті та надій звучатиме цієї неділі в українському домі «Перемога». Це буде нова, неординарна програма, яку підготував для слухачів Муніципальний Галицький камерний оркестр.

– Наша нова концертна програма називається «Світла тризна», – розповів Василь Феленчак, художній керівник, диригент Муніципального Галицького камерного оркестру. Тризна тому, що є три твори, які визначають сутність програми. Це «Варіації в українському дусі» Василя Барвінського. У них багато драматизму, але завершення оптимістичне. Саундтрек до кінофільму «Список Шиндлера» – надзвичайно важкий твір, але я включив його до програми тому, що це твір, який показує трагічну історію цілого народу, і не тільки єврейського. «Постлюдію пам’яті» написала молода львів’янка, наша землячка Мар’яна Рудакевич. У своєму музичному творі вона відобразила стан, який був на Майдані 2014-го. На завершення програми вибрав класику – «Пассакалія» Генделя. Це як приклад того, що ми йдемо до європейської держави, традиції якої вже перевірені сторіччями до того ж хотів, щоб наша програма закінчувалася оптимізмом, щоб люди зрозуміли, що рано чи пізно Україна буде повноцінною європейською державою. У такій програмі хотів показати зміцнення українства, українського духу. Вона закликає до боротьби кожного з нас, до активної життєвої позиції, бо крім нас, нам держави ніхто не побудує. Підібрана музика покликана нагадати нам про важкі історичні події, починаючи із 1914 до 2014. Ми підготували не просто концерт, а мистецьке дійство, яке супроводжуватиметься відеокадрами лихоліть, поезією Олега Германа, спогадами Лесі Орляк. І щоб зробити крок у краще майбутнє нам треба згадати де ми були, подивитися де ми є зараз і зрозуміти куди йти далі. Ідея саме такої програми у мене виникла після того, як промайнула думка, що я живу і творю завдяки тим, хто віддав своє життя за незалежність цієї землі, нашої Батьківщини.

Музиканти оркестру та організатори цього особливого мистецького дійства запрошують тернополян долучитися до нього 19 листопада. Розпочнеться концерт о 17.00 в Українському домі «Перемога». Квитки на захід коштують 50-60 гривень. Придбати їх можна у касі Українського дому. Додаткова інформація за телефонами: 52-15-00, 096 320 00 73, 066 114 86 34.

Ольга Трач

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