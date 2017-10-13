Зерно, вирощене на Тернопільщині, продадуть закордон?

13/10/2017 Розмір тексту:

Цього року в області зібрали до двох мільйонів тонн зерна. Такої високої врожайності раніше не траплялося за всю історію регіону, – констатують аграрії. Вони очікують значних прибутків, а наступного року планують ще розширити посівні площі.

Розвиток сільського господарства допоможе частково подолати безробіття, а також наповнить місцеві бюджети, – переконанні експерти. Відтак місцеві аграрії взялися розширювати площі із зерновими культурами.

«Область має позитивні результати по збільшенні врожайності всіх сільськогосподарських культур. Окрім цього, ми збільшили площі посівів всіх сільськогосподарських культур в тому числі і озимих зернових. В загальному посівні площі в області цього року становили 820 тисяч гектарів, площу 567 тисяч гектарів засіяли сільськогосподарські підприємства. Тобто рівень засіяних площ значно вищий, ніж в минулому році. Таким чином ми щороку збільшуємо посівні площі в області. Ми поступово виходимо на той потенціал, який мали б обробляти постійно», – пояснює заступник директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Василь Кічак.

Зібране зерно на полях області реалізовуватимуть за кордон. Найчастіше наш врожай експортують у сусідні країни.

«За результатами цьогорічного врожаю сільськогосподарські підприємства можуть забезпечити потребу жителів області, а залишки будуть реалізовані за межами області. Це дає нам певні грошові надходження, а також можливість поновлювати матеріально технічну базу, а також збільшувати заробітну плату працівникам сільськогосподарської галузі. Наше зерно в основному продається трейдерам, решту реалізовують на внутрішньому ринку України», – додає Василь Кічак.

До слова, у сільському господарстві Тернопільщини бракує робітників. Зокрема є потреба у фахових агрономах.

Софія Романська