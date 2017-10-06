Зерно на дорозі і розтрощена кабіна: неподалік Тернополя фура в’їхала у кам’яну огорожу. ФОТО, ВІДЕО
06/10/2017 0
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Аварія сталася вчора в селі Підгороднє, що біля Тернополя.
На місці події можна було побачити фуру з розтрощеною кабіною, повідомляє 0352.ua.
Не виключено, що причиною аварії стала слизька дорога.
З кабіни внаслідок зіткнення фури з кам’яним парканом мало що залишилося. У причепа відірвало колеса.
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