Зерно на дорозі і розтрощена кабіна: неподалік Тернополя фура в’їхала у кам’яну огорожу. ФОТО, ВІДЕО

06/10/2017 Розмір тексту:

Аварія сталася вчора в селі Підгороднє, що біля Тернополя.

На місці події можна було побачити фуру з розтрощеною кабіною, повідомляє 0352.ua.

Не виключено, що причиною аварії стала слизька дорога.

З кабіни внаслідок зіткнення фури з кам’яним парканом мало що залишилося. У причепа відірвало колеса.