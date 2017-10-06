Зерно на дорозі і розтрощена кабіна: неподалік Тернополя фура в’їхала у кам’яну огорожу. ФОТО, ВІДЕО

06/10/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Аварія сталася вчора в селі Підгороднє, що біля Тернополя.

На місці події можна було побачити фуру з розтрощеною кабіною, повідомляє 0352.ua.

Не виключено, що причиною аварії стала слизька дорога.

З кабіни внаслідок зіткнення фури з кам’яним парканом мало що залишилося.  У причепа відірвало колеса.

 

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Чи користуєтеся Ви субсидіями?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,300 / 10.13m