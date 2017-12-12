“Земля – це стратегічний капітал нації!”, – Михайло Головко. ВІДЕО

На думку свободівця, ідея створення ринку землі є черговою спробою розкрадання держави з боку політиків та олігархів. Крім того, такі зміни стануть порушенням права на власність кожного українця та призведуть до цілковитого зубожіння людей.

– Про який ринок землі може йти мова? Сьогодні понад 60% українців перебувають за межею бідності. В нашій країні люди не мають коштів на придбання ліків чи навіть хліба. У такій ситуації, що склалась, хто купуватиме землю? Або олігархи, або ж транснаціональні корпорації. Останні можуть збагатити нашу державу мільйонними інвестиціями, однак, вони купуватимуть землю за копійки в доведених до бідності людей. Наші можновладці повинні запам’ятати раз і назавжди: земля – це не товар! Це життєвий простір нації. Це не завод, який можна відбудувати, чи дерево, котре можна посадити. Якщо ми продамо землю, її може не стати. Фракція ВО «Свобода» – єдина фракція, яка зареєструвала законопроект про заборону продажу землі, – зауважив Михайло Головко.

Народний депутат зазначив, що замість створення ринку землі, влада повинна подбати про реальні потреби українців та гарантувати їм право на володіння землею. Крім того, земля – те багатство, яке повинне залишатись у власності нашої країни.

– Якщо людина не хоче або немає можливості обробляти землю, влада повинна викупити її за допомогою Державного земельного банку. Ми виступаємо лише за довгострокову оренду з правом спадщини. Виключно в таких умовах можна створювати аграрні господарства, розвивати малий та середній фермерський бізнес. Земля – це стратегічний капітал нації, який має залишитись у спадок нашим дітям. Жодна влада не має права його розпродувати! – наголосив Михайло Головко.

До слова, 7 грудня Верховна Рада прийняла законопроект, згідно якого продовжила дію мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення до 2019 року.