“Земля – не товар” – Михайло Головко щодо можливого продажу земель сільськогосподарського призначення

20/04/2017 Розмір тексту:

Прийняття закону «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» – така вимога міститься в меморандумі від МВФ. Цю ініціативу підтримує і Президент України, однак, поміж народними обранцями все гострішою стає дискусія щодо можливого продажу української землі.

Багато народних депутатів категорично відмовляються голосувати за створення ринку землі, адже вбачають в цьому черговий дерибан від влади та створення монополії в аграрному секторі.

– Земля – це не товар, це життєвий простір. Спочатку влада загнала українців у таке зубожіння, що більшість не може прожити без субсидій, а тепер хочуть продавати землю. Хто сьогодні може скупити землю? Лише олігархи! В свій час наші селяни отримали землю так само, як і в Південній Кореї, і в Японії, і в інших цивілізованих країнах. Однак там влада ще й надала допомогу: кредити, субвенцію, техніку – для розвитку середнього фермерського господарства. В нас навпаки – влада надає все сприяння великим агрохолдингам. В результаті – процвітають монополії, а селяни в країні – зубожіли, – зазначає народний депутат України від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко.

Разом з тим, що новий закон принесе із собою можливі проблеми та труднощі, болючим питанням залишається і проведення всеукраїнського референдуму щодо скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення:

– Думку українців ніхто не питав, але продавати землю хочуть. «Свобода», на відміну від інших політичних сил, ніколи своєї позиції в питанні проведення референдуму щодо скасування мораторію на продаж землі не змінювала. Ми двічі пробували ініціювати проведення референдуму, але тодішня влада нам не давала цього зробити. Зараз це питання є як ніколи важливим, адже влада повинна прислухатись до думки людей, – зауважує Михайло Головко.

За його словами, сьогодні в країні є й частка тих людей, які не бажають або ж не в змозі обробляти свої землі та хочуть їх продати. Саме цією проблемою, як аргументом користаються політики, які готові голосувати за продаж земель. Однак для вирішення такої проблеми не потрібно нових законів:

– «Свобода» зареєструвала два закони. Першим було створено державний земельний банк, другий стосується заборони продажу земель сільськогосподарського призначення. В них говориться, що людина може продати ту землю, яку вона не хоче або ж не в змозі обробляти виключно державі. В такому випадку держава викупить ту землю за ринковою ціною, а далі може передавати її в довгострокову оренду, – пояснює Михайло Головко.