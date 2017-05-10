Земля, будинки, квартири, машини і мільйони: ректор тернопільського ВУЗу виявився одним з найбагатших в Україні

10/05/2017 Розмір тексту:

Ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий вказав у своїй е-декларації земельну ділянку площею 1,2 тисячі кв. м і будинок (365,5 кв. м) у Петрикові. Також він є співвласником земельної ділянки і двох будинків у Паляниці Івано-Франківської області. Разом з сім’єю володіє ще й квартирою у Тернополі (59,4 кв. м). Є у сім’ї також гараж.

Крім того, дружина Андрія Ігоровича є власницею двох квартир у Києві – 54,5 і 131,8 кв. м.

Донедавна у ректора було два автомобілі – Mazda 626 і Range Rover Sport. Дружина декларанта їздить на автомобілі Toyota RAV4.

За минулий рік Андрій Крисоватий отримав 466 тисяч заробітної плати, а також 1,4 мільйонів гривень від відчуження майна.

Багатшим за тернопільського ректора виявився лише Роман Гринюк – ректор Донецького національного університету, пише “20 хвилин“.

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