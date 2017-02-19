Зек намагався зняти гроші з картки тернополянки

19/02/2017 Розмір тексту:

Черговий випадок вішинг-шахрайства задокументували співробітники Тернопільського відділу поліції. У тенета пройдисвітів потрапила 30-річна жителька обласного центру.

Зі слів потерпілої, особа, яка зателефонувала їй на мобільний і представилася співробітником «Приватбанку», переконувала, що з картки клієнтки хтось намагається зняти кошти, тому необхідно назвати реквізити електронного гаманця. Тернополянка була вже готова припинити розмову з невідомим, якби не одна дуже важлива деталь – на тому кінці назвали номер її банківської картки. Звідки у шахраїв ці дані – відповідь на це запитання тепер шукатимуть правоохоронці. Стало відомо, що дзвінок до потерпілої був здійснений з виправної колонії, що знаходиться в одній з південних областей.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.