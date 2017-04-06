На Тернопільщині водій “Ниви” збив студенток

06/04/2017 1
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Кременці 5 квітня. Близько 21:00 водій автомобіля “Нива” не впорався з керуванням та збив двох пішоходів – студентів місцевого педагогічного інституту.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, яка виїжджала на місце автопригоди, дівчата йшли пішохідною доріжкою, коли потрапили під колеса авто.

В результаті удару обох доправили до лікарні. В однієї з потерпілих травма колінного суглобу та поперекової ділянки. В іншої – тупа травма живота, забій суглобів та ситуаційна реакція на стрес. Її госпіталізували в хірургічне відділення. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, повідомляють у поліції.

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Коментарі (1)

Vasyl

06/04/2017

Так прямо на російських номерах до Кременця доїхав? Підбирайте фото з розумом!

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