На Тернопільщині водій “Ниви” збив студенток

06/04/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Кременці 5 квітня. Близько 21:00 водій автомобіля “Нива” не впорався з керуванням та збив двох пішоходів – студентів місцевого педагогічного інституту.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, яка виїжджала на місце автопригоди, дівчата йшли пішохідною доріжкою, коли потрапили під колеса авто.

В результаті удару обох доправили до лікарні. В однієї з потерпілих травма колінного суглобу та поперекової ділянки. В іншої – тупа травма живота, забій суглобів та ситуаційна реакція на стрес. Її госпіталізували в хірургічне відділення. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, повідомляють у поліції.