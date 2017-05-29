Морозиво ящиками і безкоштовно: на Тернопільщині троє чоловіків здійснили мрію багатьох дітей

29/05/2017 Розмір тексту:

Крадіжку з приватного підприємства розкрили співробітники чортківської поліції. У поле зору правоохоронців потрапили троє мешканців районного центру.

Із заявою про крадіжку чотирьох ящиків морозива до поліцейських звернувся приватний підприємець. Із пояснень заявника: невідомі особи проникли на територію його підприємства і поцупили чотири картонні ящики в яких зберігалося морозиво.

Оперативними заходами правоохоронці встановили осіб, причетних до крадіжки. Ними виявилися 42-річний житель Чорткова та двоє його молодших спільників 1991 та 1992 років народження, теж мешканці райцентру.

Вирішується питання про порушення кримінального провадження. Крадіїв перевіряють на причетність до вчинення інших протиправних діянь, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.