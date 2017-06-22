Збройний напад та захоплення заручників: СБУ провела у Тернополі антитерористичні навчання. ФОТО

22/06/2017 Розмір тексту:

Планові командно-штабні антитерористичні навчання на центральному автовокзалі Тернополя провела Координаційна група АТЦ при Управлінні СБ України в Тернопільській області.

Про це повідомляють у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Відповідно до сценарію тренувань, в умовах наближених до реальних, суб’єкти боротьби з тероризмом відпрацювали алгоритми протидії:

– закладенню саморобних вибухових пристроїв у місцях масового перебування людей;

– збройному нападу на об’єкти критичної інфраструктури та диверсіям;

– захопленню заручників та блокуванню об’єктів транспортного сполучення.

Одним із завдань антитерористичного тренування було також удосконалення механізмів виявлення і знешкодження учасників диверсійних груп, що скритно діють в оточенні об’єктів ймовірних терористичних посягань.

У навчаннях взяли участь представники СБУ, поліції, ДСНС, Нацгвардії, Збройних Сил України, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.