Збройний напад та захоплення заручників: СБУ провела у Тернополі антитерористичні навчання. ФОТО
Планові командно-штабні антитерористичні навчання на центральному автовокзалі Тернополя провела Координаційна група АТЦ при Управлінні СБ України в Тернопільській області.
Про це повідомляють у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.
Відповідно до сценарію тренувань, в умовах наближених до реальних, суб’єкти боротьби з тероризмом відпрацювали алгоритми протидії:
– закладенню саморобних вибухових пристроїв у місцях масового перебування людей;
– збройному нападу на об’єкти критичної інфраструктури та диверсіям;
– захопленню заручників та блокуванню об’єктів транспортного сполучення.
Одним із завдань антитерористичного тренування було також удосконалення механізмів виявлення і знешкодження учасників диверсійних груп, що скритно діють в оточенні об’єктів ймовірних терористичних посягань.
У навчаннях взяли участь представники СБУ, поліції, ДСНС, Нацгвардії, Збройних Сил України, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Додати свій коментар
Головні новини
- Збройний напад та захоплення заручників: СБУ провела у Тернополі антитерористичні навчання. ФОТО
- Кожен випускник Тернопільщини на випускному отримає подарунок
- Тернопільська “Свобода” чекає на рішення ТВК щодо трьох екс-партійців і не боїться перевиборів
- Безпорадного тернополянина обікрали у барі
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...