Збоку бігає людина, яка надиктовує текст ревізору: як знімали скандальне шоу у Тернополі. ВІДЕО

Як насправді проходить ревізія та що відбувається поза камерами розповів старший син екс-міського голови Тернополя та бізнесмена Романа Заставного – Петро Заставний. Він брав участь у перевірці пабу “Файне місто”, пише сайт Тернополяни.

– Команда ревізора складається з 7-8 людей. Забігають так, що збивають офіціантів по дорозі, а вже потім знімають кадри, як спокійно заходять. Ніякі медкнижки ніхто не показує і документів також. Поки демонстративно ревізор в шапочці, вся знімальна група бігає без головних уборів і навіть не говорю про дезінфекцію рук. Така кількість людей з камерами повністю паралізує процес роботи. Тоді питання, хто має відшкодовувати «упущену вигоду» для підприємства?? Ми переглянули технічну базу кухні. Хоча це не було в ефірі, але нам вказали на стару мікрохвильовку, яку ми замінили. Також, поміняли холодильники на професійні. Ми переглянули чек листи на всіх процесах і відповідальність су-шефів за чистоту! Також, провели додаткові навчання кухарів по товарному сусідству, – пише на своїй сторінці в Instagram Петро Заставний.

Хлопець обурений тим, що журналісти створили ту картинку, яка їм була потрібна і багато чого не показали в сюжеті.

– Шкода, що вирізали похвали за чистоту кондитерського цеху, всіх інших холодильників, холодного процесу, посудомийок, наявність антисептичних засобів. Для мене це важливо, бо за кожен процес відповідають різні працівники і вони дуже цим гордились, та розказували своїм друзям! Процес зйомки триває 5 годин, з яких вирізають лише те, що мує бути по сценарію! І так, розчарую вас: збоку бігає людина, яка надиктовує текст ревізору і картинку роблять таку, яка потрібна. Але це все досвід! Нам нагадали, що відкриваючи нові заклади, потрібно також вдосконалювати і старі, – йдеться в дописі Петра Заставного.

Нагадаємо, що “Ревізор” приїхав у Тернопіль, щоб перевірити заклади харчування. Ведучий програми Микола Тищенко пвідвідав “Оскар”, “Файне місто”, “Стару піцерію” та закусочну “Темп”.