Збоченця, який розбещував 11-річну дитину, посадили на шість років

07/04/2017 0
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За принципової позиції Теребовлянської місцевої прокуратури суд визнав винним місцевого жителя у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої дитини.

Встановлено, що  у червні 2016 року, житель одного із сіл Теребовлянського району гостюючи у товариша та  перебуваючи у стані алкогольного спяніння, залишившись наодинці із його одинадцятилітньою  дочкою,  вчинив щодо неї розпусні дії. Дитина розповіла про те, що з нею трапилось подружці, а вона – батькам потерпілої, які звернулись  до правоохоронців із заявою про злочин.

Суд  підтримав позицію прокурора  і призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі обвинуваченому  у вчиненні кримінального правопорушення, за  ч.2 ст.156 КК України (Розбещення неповнолітніх,  вчинене щодо малолітньої особи), повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

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