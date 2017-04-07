Збоченця, який розбещував 11-річну дитину, посадили на шість років

07/04/2017 Розмір тексту:

За принципової позиції Теребовлянської місцевої прокуратури суд визнав винним місцевого жителя у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої дитини.

Встановлено, що у червні 2016 року, житель одного із сіл Теребовлянського району гостюючи у товариша та перебуваючи у стані алкогольного спяніння, залишившись наодинці із його одинадцятилітньою дочкою, вчинив щодо неї розпусні дії. Дитина розповіла про те, що з нею трапилось подружці, а вона – батькам потерпілої, які звернулись до правоохоронців із заявою про злочин.

Суд підтримав позицію прокурора і призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення, за ч.2 ст.156 КК України (Розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої особи), повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.