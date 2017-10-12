Збоченця, який розбещував 11-річну дівчинку, посадили на шість років

12/10/2017 0
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За принципової позиції прокуратури ухвалою апеляційного суду залишено без змін вирок першої інстанції, яким визнано винним  жителя Теребовлянщини  у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 156 КК України (Розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої особи).

Нагадаємо, у  червні 2016 року, житель одного із сіл Теребовлянського району, гостюючи у товариша та перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, залишившись наодинці із його 11-річного дочкою, вчинив щодо неї розпусні дії. Дитина розповіла про те, що з нею трапилось подружці, а вона – батькам потерпілої, які звернулись до правоохоронців із заявою про злочин.

Державним обвинувачем доведено у суді вину злочинця  та  судом призначено йому покарання  у виді  6 років позбавлення волі.  Вирок вступив у законну силу, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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