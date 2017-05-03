Збільшити кількість веб-камер на вулицях Збаража пропонує депутат від “Доброго Самарянина” Андрій Рудан

На разі у місті працює усього три камери, проте і вони за минулий рік дали істотні результати. За словами начальника Збаразького відділення поліції ГУНП Присяжнюка Віталія, низка злочинів була розкрита завдяки відео-даним.

– Що найперше хочу зауважити щодо роботи камер – це досить сильний стримуючий фактор і фактор профілактики. Якщо припаркувати авто чи велосипед у зоні огляду камери, то не кожен злочинець наважиться транспорт викрасти. Відколи ці камери стоять, вони допомогли нам розкрити злочини і ДТП, дві камери стоять у місцях транспортного роз’їзду, був випадок, коли авто взимку здійснює наїзд на людину і ми на відео побачили, що у водія виникла перешкода, внаслідок чого він і здійснив наїзд. Тобто якби камери не було, ми не знали би чи вірити словам водія щодо перешкоди, – розповідає Віталій Присяжнюк.

Окрім того, є факти викриття квартирних злодіїв саме завдяки камерам. І все це лише використовуючи 3 веб-камери, відповідно збільшення їх кількості дало би набагато більше інструментів правоохоронцям.

– З пропозицією щодо веб-камер я уже звертався до міського голови, проте на жаль, крім обіцянок нічого так і не отримав. Я з’ясовував, що обслуговування однієї камери у місяць обходиться у близько 200 грн., камера коштує, залежно від якості зйомки – 6-10 тис. грн. Тобто за рік можна встановити 5 камер додатково і виділити 50 тис. грн. Враховуючи, що у минулому році бюджет Збаража був 11 млн. грн., то сума не така і велика. В наступні ж роки, оплачувати потрібно тільки обслуговування. Якщо такий крок дозволить врятувати хоча б одне життя, розкрити один злочин – він цілком окупиться, бо на першому плані повинна стояти безпека людей, – переконаний депутат від партії «Добрий самарянин» Андрій Рудан.

Підтримати петицію збаражчани можуть до 28 травня. Аби проголосувати, їм потрібно пройти простий механізм реєстрації і тоді петицію направлять на розгляд міській владі.