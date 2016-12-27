“Збільшення зарплат не давить на малий бізнес, а наближує його до людей”, – Роман Заставний

27/12/2016 Розмір тексту:

Економічне зростання наступного року має всі шанси на продовження. Таку думку висловив народний депутат від «Народного фронту» Роман Заставний в ефірі місцевої радіостанції.

«Які плани ми б не будували на наступний рік, їх неможливо реалізувати без фінансового підґрунтя. Те, що бюджет чи не вперше за останні кілька років прийняли ще в середині грудня – результат масштабної проробленої роботи, а також факт економічного зростання нашої держави», – каже Роман Заставний. – Особливо це приємно для бюджетних працівників, медиків, освітян, адже передбачено суттєве збільшення їхніх зарплат».

Щодо збільшення мінімальної зарплати – в суспільстві точилося чимало дискусій. Багато українців боялися, що це призведе до інфляції. Проте Роман Заставний із такою думкою не згоден.

«Я вважаю це рішення правильним, хоч і трохи ризикованим. Підняття заробітної плати тягне за собою збільшення багатьох податків. Скептики кажуть, що ми давимо малий бізнес. Насправді це шанс для малого бізнесу, оскільки він стає ближче до споживача, має можливість надати послуги і відразу збільшити доходи. Бізнес – це боротьба за клієнта, за ресурс, за долю на ринку. Малий бізнес має зайняти нішу і виконувати соціальну функцію. Ну не може бізнес платити менше, ніж категорія, скажімо, працівників ЖЕКів і так далі. Це надходження в бюджет».

Першочерговим завданням на 2017 рік, за словами Романа Заставного, буде збільшення пенсій.