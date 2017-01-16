Тернополяни зберігали у квартирі ручний кулемет і протитанкову гранату

16/01/2017 Розмір тексту:

Тернопільський міськрайонний суд, погодившись із позицією прокурора, призначив покарання у виді 4 та 3 років позбавлення волі за ч.1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) двом тернополянам, котрі зберігали у міській квартирі вогнепальну зброю, привезену з АТО.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що двоє громадян, один з яких раніше судимий за хуліганство, зберігали за своїм тимчасовим місцем проживання у м. Тернополі вогнепальну зброю – ручний кулемет конструкції Калашникова та боєприпаси – реактивну протитанкову гранату та 91 патронів. Ймовірно, зброю вони привезли зі Сходу України, оскільки перебували в АТО 2 роки тому.

Процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у суді у кримінальному провадженні за ч.1 ст.263 КК України здійснювалось прокуратурою Тернопільської області.