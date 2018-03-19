У Збаражі дерево пошкодило лінію електропередач і дві опори
19/03/2018 0
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Інцидент стався 18 березня вранці на вул. Нечая.
Як повідомляють в Управлінні ДСНС, на проїжджу частину дороги впало дерево й пошкодило ЛЕП та дві електроопори.
Рятувальники за допомогою бензопили порізали дерево та за допомогою бензоріза зрізали металеві частини електроопори, що попередньо була відключені від електроенергії.
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