У Збаражі дерево пошкодило лінію електропередач і дві опори

19/03/2018 0
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Інцидент стався 18 березня вранці на вул. Нечая.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, на проїжджу частину дороги впало дерево й пошкодило ЛЕП та дві електроопори.

Рятувальники за допомогою бензопили порізали дерево та за допомогою бензоріза зрізали металеві частини електроопори, що попередньо була відключені від електроенергії.

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