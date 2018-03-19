У Збаражі дерево пошкодило лінію електропередач і дві опори

19/03/2018 Розмір тексту:

Інцидент стався 18 березня вранці на вул. Нечая.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, на проїжджу частину дороги впало дерево й пошкодило ЛЕП та дві електроопори.

Рятувальники за допомогою бензопили порізали дерево та за допомогою бензоріза зрізали металеві частини електроопори, що попередньо була відключені від електроенергії.