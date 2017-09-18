Заяви від вкладників “Хеліксу” досі надходять у поліцію. ВІДЕО

18/09/2017 Розмір тексту:

Тернопільські правоохоронці продовжують розслідувати незаконну діяльність товариства з ознаками фінансової піраміди.

Про підозру оголосили чотирьом керівникам компанії «Хелікс Кепітал Україна». Арештовані на початку грудня 2016-го наразі звільнені під заставу.

В обласному управлінні нацполіції кажуть, заяви від потерпілих вкладників надходять щоденно і досі.

Детальніше – в сюжеті TV-4.