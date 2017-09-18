Заяви від вкладників “Хеліксу” досі надходять у поліцію. ВІДЕО
18/09/2017 0
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Тернопільські правоохоронці продовжують розслідувати незаконну діяльність товариства з ознаками фінансової піраміди.
Про підозру оголосили чотирьом керівникам компанії «Хелікс Кепітал Україна». Арештовані на початку грудня 2016-го наразі звільнені під заставу.
В обласному управлінні нацполіції кажуть, заяви від потерпілих вкладників надходять щоденно і досі.
Детальніше – в сюжеті TV-4.
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