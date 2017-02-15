Завтра в Тернопіль привезуть ікону Нерукотворного Спаса. Рух у центрі буде обмежено

15/02/2017 Розмір тексту:

16 лютого в центрі Тернополя буде частково обмежено та змінено рух транспортних засобів.

16 лютого ікона Нерукотворного Спаса буде перевезена із Марійського духовного центру, що в Зарваниці, до головного храму Тернопільсько-Зборівської Архієпархії – Собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, – каже заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Руслан Балик. – Звертаюся до жителів міста з розумінням поставитися до обмежень руху транспорту, що буде запроваджено в центрі, а також закликаю всіх вести себе законослухняно.

Нагадаємо, 12 лютого на Тернопільщину з Ватикану прибула ікона Нерукотворного Спаса. 13 лютого духовна реліквія була виставлена в одному з храмів Марійського духовного центру. За підрахунками правоохоронців, прикластися до ікони в Зарваниці прибуло майже сто тисяч паломників. Їхньою безпекою, охороною ікони та організацією дорожнього руху займалися співробітники підрозділів поліції. Зі слів Руслана Балика, у Зарваниці несли службу тридцять поліцейських. Не було допущено порушень громадського порядку та інших правопорушень.

– З шостої години ранку святиня буде перебувати у Катедральному соборі. Тому повідомляємо тернополянам та гостям міста, що з цього часу і до кінця дня 22 лютого частково буде обмежений та змінений рух транспорту. Закритою буде проїздна частина поблизу храму. Двосторонній рух поліцейські організують на відрізку дороги, що біля медичного університету, а з вулиці Листопадової можна буде виїхати на Замкову через майдан Волі. Тож звертаюся до водіїв, котрі перевозитимуть великі групи прочан, – по вулиці Білецькій, в районі Старого парку та на площі Героїв Євромайдану будуть облаштовані стоянки, де ви зможете припаркувати свої транспортні засоби. За охороною громадського порядку стежитимуть патрульні поліцейські та співробітники поліції охорони. З метою недопущення злочинів нестимуть службу оперативники кримінальної поліції. Ми зробимо все, аби і тернополяни і ті, хто приїде до нашого міста почувалися в безпеці, – запевнив Руслан Балик.