Завтра в частини жителів Сонячного масиву не буде струму

25/09/2018 Розмір тексту:

Тернопільська міська рада повідомляє, що у зв’язку із ремонтними роботами, не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя.

Зокрема, 26.09.18р. з 09:00 год. до 13 год будуть знеструмлені будинки за адресами: вул. Тарнавського, 2а; просп. Злуки, 33, 33а, 35, 35б, 37, 37а, 37б.

У мерії просять вибачення за тимчасові незручності.