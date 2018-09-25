Завтра в частини жителів Сонячного масиву не буде струму
25/09/2018 0
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Тернопільська міська рада повідомляє, що у зв’язку із ремонтними роботами, не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя.
Зокрема, 26.09.18р. з 09:00 год. до 13 год будуть знеструмлені будинки за адресами: вул. Тарнавського, 2а; просп. Злуки, 33, 33а, 35, 35б, 37, 37а, 37б.
У мерії просять вибачення за тимчасові незручності.
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