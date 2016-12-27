Завтра у Надала вирішать, чи підвищувати вартість проїзду у маршрутках

27/12/2016 Розмір тексту:

Жителі Тернополя можуть отримати новорічний «сюрприз» у вигляді зростання вартості проїзду у громадському транспорті. Відповідне питання розглядатимуть завтра на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Підвищення вартості проїзду у Тернополі вимагають перевізники. Вони ще на початку весни зверталися з цим проханням до міської влади. Аргумент – зростання собівартості роботи громадського транспорту.

«Ще у лютому було звернення до міського голови та до депутатських комісій з проханням збільшити ціни на проїзд. Перевізники кажуть: їхня робота не рентабельна, на ремонт транспорту грошей не вистачає, компенсації з державного бюджету не отримують. Перевізники просять, щоб проїзд у маршрутках становив 4 гривні. КП «Тернопільелектротранс» просить, щоб вартість квитка у тролейбусах підвищилася до трьох гривень, причиною є дорожчання електроенергії. Питання розглядатиметься на виконавчому комітеті, тому, яким буде рішення, побачимо», – каже начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку міськради Ігор Мединський.

За попередніми прогнозами експертів, подорожчання вартості проїзду у громадському транспорті Тернополя не уникнути. Однак, коли зросте ціна квитка, наразі невідомо.