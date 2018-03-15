Завтра у міській раді з’являться нові депутати?

15/03/2018 Розмір тексту:

Розглянути важливі господарські та поточні питання життєдіяльності міста зберуться депутати міської ради 16 березня. У порядку денному чергового засідання більше 200 проектів рішень.

Найперше депутати заслухають інформацію голови Тернопільської міської виборчої комісії Віктора Дрозди. Він озвучить рішення комісії щодо введення до депутатського корпусу міської ради трьох депутатів від ВО «Свобода» замість Турського, Сороколіта і Навроцького. Далі перейдуть до обговрення поточних питань. Заслухають звіт про виконання програми соціального та економічного розвитку міста та виконання міського бюджету за 2017 рік. Депутати також мають внести зміни до бюджету на 2018 рік і до ряду міських програм: розвитку пасажирського транспорту на 2018-2020 роки, «Турбота», «Безпечне місто» та інших. Внесуть зміни і до Комплексної Програми розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017-2019 роки. Зокрема, заплановано виділити кошти на підготовку проектно-кошторисної документації та виконання робіт з реконструкції містків до острівка «Чайка», на проектно-кошторисну документацію для будівництва очисних споруд ливневої каналізації в парку Шевченка та придонного спуску Тернопільського ставу, на екобіотехнологічне очищення ставу за допомогою одноклітинних водоростей та вищих водяних рослин. Необхідно внести зміни до Статутів двох установ: комунального підприємства «Тернопільський міський стадіон» і тернопільського міського шляхового ремонтно-будівельного підприємства «Міськшляхрембуд». Також депутатам запропонують затвердити «Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у м. Тернополі» і «Положення про управління освіти і науки Тернопільської міської ради». Йтиметься на сесії і про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр №1» Тернопільської міської ради.

У проектах порядку денного сесії також є тексти звернень до вищого керівництва держави. Місту до кінця року не вистачає коштів на виплату зарплати освітянам і медикам. Так, на освіту додатково необхідно 41 мільйон гривень, а на медицину – майже 49 мільйонів. Тому депутати планують звернутися до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та у профільні міністерства з проханням виділити додаткові кошти державної субвенції закладам освіти і медицини. В орієнтовному порядку денному цих звернень немає, але не виключено, що їх внесуть з голосу.

Після розгляду поточних питань депутати перейдуть до земельних. Вирішуватимуть питання про вилучення та надання земельних ділянок, про надання дозволів на розроблення проектів відведення земельних ділянок, про затвердження проектів відведення земельних ділянок, про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки в Тернополі тощо.

Ольга Трач