Завтра розпочинається Різдвяний піст. ВІДЕО

27/11/2017 Розмір тексту:

Різдвяний піст, покликаний підготувати віруючих до миті святкування народження Ісуса Христа, розпочинається завтра, 28 листопада. Він триватиме до шостого січня включно. Священики ноголошують, що важливим у цей період є не лише утримання від їжі чи надмірних веселощів, а й добрі справи.

У народі Різдвяний піст називають Пилипівка – на часть апостола Пилипа, пам’ять якого вшановують сьогодні, повідомляє TV-4.

Святий апостол Пилип був тим, кого Ісус Христос покликав за собою одним із перших.

– Читаємо у святому Євангелії, коли він побачив Пилипа, то сказав до нього: іди за мною. Також є інший момент, там де Пилип каже до іншого свого товариша, до іншого учня, що я знайшов нашого вчителя, ти мусиш прийти і подивитися. І також той інший пішов разом із ним за Ісусом Христом, – розказує сотрудник Архикатедрального собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ отець Роман Дутчак.

Ісус звертається до Пилипа і під час своєї проповіді біля озера. Він запитує у нього, чим нагодувати натовп. Та, утверджуючи віру свого учня, творить помноження хлібів та риби, аби їжі вистачило на всіх. Згадується апостол Пилип і під час Тайної вечері.

– Він звернувся до Ісуса христа і каже: покажи нам Отця і нам цього буде досить. А Ісус Христос, так як би повчаючи їх усіх і всі апостоли чули, що я був з вами ціле своє життя, проповідував і показував, і вам ще щось потрібно було. В кожному разі апостол Пилип був той, який голосив Боже слово. Був той, який олосив добру новину, який був один із перших покликаний, виконав той обов’язок, який прийняв у своє житя до кінця, і загинув мученицькою смертю, – каже отець Роман.

Мощі святого знаходяться у багатьох містах Європи. На честь апостола Пилипа в народі Пилипівкою назвали і піст перед святом Різдва. Він триватиме із 28 листопада до 6 січня. У цей період варто утриматись від вживання молока і м”яса у середу і п’ятницю. Також – старатися не відвідувати весіль чи дискотек. Та найголовніше – творити добрі справи.