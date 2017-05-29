Завтра на Тернопільщині очікують Гройсмана на вертольоті

29/05/2017 Розмір тексту:

Прем’єр-міністр України відвідає Тернопіль 30 травня. Він планує оцінити стан доріг в області.

Очільника уряду чекають у вівторок. Заплановано, що Гройсман огляне ремонт дороги Тернопіль-Кременець.

Цікаво, що в кулуарах Тернопільської ОДА вже ведеться мова про нетиповий вибір транспортного засобу для візиту однієї з перших осіб держави. Так, прем’єр мав би прилетіти на вертольоті. В зв’язку з цим припускають, Тернопільським аеропортом, він не скористається, а приземлиться прямісінько на об’єкті, пише beztaby.te.ua.