Завтра міськраду посилено охоронятимуть

23/02/2017 Розмір тексту:

Внесення змін до генерального плану Тернополя заплановано розглянути на черговій сесії міськради 24 лютого. Цей проект може викликати, як суперечки між депутатами у сесійній залі, так і акції протесту під стінами міськради. Щоб запобігти ймовірним сутичкам і сваркам, приміщення охоронятимуть не тільки представники «Авангарду», а й поліцейські.

– Міська рада відмовилась від послуг Державної служби охорони, – каже Олександр Богомол, начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, – Вона користується послугами працівників «Авангарду» по охороні приміщення. Зараз ця фірма називається інакше, але всі ми розуміємо чиї це послуги і хто організовує там охорону. Ми обов’язково будемо брати участь у засіданні сесії, там буде начальник міської поліції, буде декілька полісменів в приміщенні сесійної зали, буде резерв працівників поліції на випадок загострення ситуації між «гарячими головами». Ми будемо контролювати ситуацію, щоб люди не билися, щоб політичні процеси не переходили у процеси силового протистояння. Будемо дивитись і на законність прийнятих рішень. Адже по генплану у нас порушене кримінальне провадження за статтею 367 частиною 2 ККУ, призначена експертиза. Надіємось, що найближчим часом будуть її результати, які розставлять все на місця.

Ольга Трач

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