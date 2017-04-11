Завсідники тернопільського генделика залишають автомобілі просто посеред тротуару. ФОТО

10/04/2017 3
Розмір тексту:
версія для друку

Тернополянка Катерина Бойко поширила у “Фейсбуці” світлини водія-порушника, який не дотримався правил паркування.

“Тойоту” залишили на тротуарі біля ресторану “Старий млин”, пише Доба.

— Близько 14:45, біля “Старого млина”. А патрульна поліція мабуть обідати пішли, — написала вчора тернополянка.

Фотографії Катерина Бойко опублікувала в спільноті Stupid parking Ternopil, яку створили для фіксації порушень правил паркування в Тернополі.

  • Теги:

Коментарі (3)

Невиблядок

10/04/2017

Їб…і ви….ки… Воно трохи дожилося до напівнормальної машини і вже “понти колотить”…

1

10/04/2017

Худоба-є-худоба! Що тут скажеш

Анонімний

10/04/2017

це машина голови ОДА йому все можна.

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як Ви постите?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
13 / 0,320 / 9.51m