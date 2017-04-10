Завсідники тернопільського генделика залишають автомобілі просто посеред тротуару. ФОТО

10/04/2017 Розмір тексту:

Тернополянка Катерина Бойко поширила у “Фейсбуці” світлини водія-порушника, який не дотримався правил паркування.

“Тойоту” залишили на тротуарі біля ресторану “Старий млин”, пише Доба.

— Близько 14:45, біля “Старого млина”. А патрульна поліція мабуть обідати пішли, — написала вчора тернополянка.

Фотографії Катерина Бойко опублікувала в спільноті Stupid parking Ternopil, яку створили для фіксації порушень правил паркування в Тернополі.