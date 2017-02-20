Завершився обласний етап популярного конкурсу

20/02/2017 Розмір тексту:

Завершився IV етап міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. На обласному рівні участь брало понад 40 обдарованих учнів та студентів.

Конкурс імені Петра Яцика покликаний популяризувати українську мову. Його проводять сімнадцятий раз у чотири етапи: шкільний, районний, обласний та загальноукраїнський. Вже закінчився обласний етап, переможці змагатимуться на загальноукраїнському рівні.

«Завдання конкурсу – популяризувати серед молоді багатство української мови і засвідчувати любов до неї. Переможці конкурсу отримають нагороди, цінні подарунки. Радує те, що на Тернопільщині є чимало знавців української мови, які щорічно беруть участь у конкурсі», – каже доктор філологічних наук, професор ТНПУ ім. В. Гнатюка Любов Струганець.

Учениця Вікторія Попович цьогоріч дебютує у конкурсі, проте показала добрі результати. «Для мене цей конкурс означає насамперед те, що я люблю і шаную свою рідну мову. Хочу її добре знати, а також є бажання проявити свої знання. Було приємно брати участь у конкурсі, а також порадував результат», – каже дівчина.

На кожному рівні завдання частково ускладненні, – кажуть організатори. Проте питання відповідають шкільній програмі.