Завдяки теребовлянцям Тарас Шевченко ожив у… “Фейсбуці”

09/03/2017 0
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Про те, як Кобзар відвідував “Нову Пошту”, щоб забрати новенький макінтош,  або дізнатися  думки його натурниці можна на імітації Facebook-сторінки поета – http://trbr.in.ua/sheva/. Ініціативу створення такої сторінки в соцмережі виявила молодіжна рада Теребовлі.

Наповнює сторінку Ярослав Ярошевський – автор сайту історичних світлин Теребовлі.

Засновники сторінки Шевченка у соцмережі кажуть, що хотіли ввести патріарха української літератури в XXI століття і показати його живою людиною. Він не тільки писав кожного дня епохальний вірш, але й мав багато повсякденних турбот і повсякденних радостей.

Шевченко у Facebook схожий на “відірваного” студента . Ось так виглядає текст поета після дня народження:

– Вчора святкували днюху Костомарова, трохи на хаті, трохи у ресторації (добре, що Микола живе за стіною ). Пам’ятаю, що було весело, а про деталі попрошу в приват;)

Коментують селфі та повідомлення різноманітні відомі діячі культури: письменниця Марко Вовчок, легендарний модерніст Казимир Малевич  та  автор тексту пісні „Очі чорні” Євген Гребінка.

Автори обіцяють поповнювати сайт впродовж Шевченківських днів. А сьогодні в Теребовлі виставлять стенд із дописами поета.

Джерело: “20 хвилин

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