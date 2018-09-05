Завдяки підтримці Михайла Головка у дітей села Городниця з’явилася відпочинкова зона

– Прийміть щирі вітання, шановна громадо, дорогі брати і сестри України, шановні батьки і дітки, я дуже радий, що у вас сьогодні таке свято – відкриття дитячого майданчика. Адже діти для нас – це основний капітал, багатство нашої нації, на яке ми покладаємо великі сподівання. Нехай вони будуть успішними та щасливими, не знатимуть горя і війни. Бажаю, щоб нашим дітям вдалося перевершити наші здобутки, а ми, у свою чергу, були останнім поколінням, яке бореться за незалежність. Надіємося, що підростаюча молодь зможе користуватися плодами успішної, заможної та вільної української держави, що кожне село буде розвиватися та процвітатиме українська громада, – звернувся до присутніх свободівець Михайло Головко.

До слова, організація свята та облаштування дитячого спортивного комплексу відбулися за підтримки ВО «Свобода». Відтак, Михайло Головко подарував дітворі села Городниці дитячі гірки, які розмістили на території новоствореного майданчика та місцевого садочку. Окрім цього, для малечі були організовані безкоштовні батути та безліч атракціонів.