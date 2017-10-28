Завдяки переселенцям з Донбасу і Криму у Тернополі побільшає дерев
«Алею єднання» закладуть у Тернополі переселенці зі Сходу України та Криму спільно з місцевими жителями в рамках проекту “Файне єднає”.
20 саджанців катальпи бігнонієподібної насадять у понеділок, 30 жовтня, о 12:00 біля літака, повідомляє “20 хвилин“.
– Ініціативна група проекту «Файне єднає» пропонує долучатись до цього символічного дійства сім’ями, – каже координатор колл-центру Яна Шкуратова. – Приходьте разом із дітками всі бажаючі. Зробімо це місто ще кращим!
Цей корисний внесок в озеленення Тернополя вдалося реалізувати завдяки проекту «Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем внутрішньо переміщених осіб та постраждалого від конфлікту населення в Україні» та активній підтримці Управління житлово-комунального господарства, блогоустрою та екології Тернопільської міської ради.
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