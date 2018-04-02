Завдяки фінансовій підтримці Петра Гадза Трибухівська ОТГ стала “громадою розвитку”

Заснували громаду майже півтора роки тому. Сьогодні до її складу, як і в день створення, входять села Трибухівці та Пишківці. Загалом налічує громада 5 тисяч 400 жителів.

– У нас громада та її бюджет не проїдання, а – розвитку, – пишається голова ОТГ Олег Ковдрин та розповідає, що найбільша перевага їхнього об’єднання у тому, що в місцевій казні залишається велика кількість податків від діяльності фізичних осіб, зарплат найманих працівників. Допомагають розвивати громаду і місцеві меценати.

Саме цими коштами люди можуть самостійно розпоряджатись та спрямовувати на вирішення проблем. Власне, про це й мріяли завжди жителі Трибухівецької громади. Однак, селяни довгий час наважувались на такий важливий та відповідальний крок. Люди довго вагалися чи об’єднуватись, чи – ні. Саме Петро Гадз, який є основним платником податків на території Трибухівської сільради і якому, звісно, не байдужий розвиток села, наполегливо радив створити громаду.

– У такому разі Трибухівці, які є найбільшим селом у Тернопільській області, набудуть зовсім іншого, вищого статусу, з’являться додаткові можливості для розвитку, – пригадує свої тодішні слова Петро Гадз та продовжує, – І вже сьогодні громада демонструє хороші результати, з часу її існування був пророблений великий шмат роботи. І громада не збирається зупинятись. Лише рухатись вперед!

До слова, великою подією для села стало відкриття оновленого будинку культури, кошти на ремонт якого надав саме Петро Гадз. Тепер цей заклад – справжній осередок культурного життя громади. Крім того, коли постало питання перекриття місцевої школи, відомий меценат знову допоміг фінансами.