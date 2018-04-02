Завдяки фінансовій підтримці Петра Гадза Трибухівська ОТГ стала “громадою розвитку”
Трибухівська об’єднана територіальна громада – одна з наймолодших в області, попри це, завдяки активній діяльності її керівників, роботі підприємств, які сплачують податки, та фінансовій підтримці меценатів, зокрема відомого аграрія Петра Гадза, громада вже демонструє позитивні результати та зміни.
Заснували громаду майже півтора роки тому. Сьогодні до її складу, як і в день створення, входять села Трибухівці та Пишківці. Загалом налічує громада 5 тисяч 400 жителів.
– У нас громада та її бюджет не проїдання, а – розвитку, – пишається голова ОТГ Олег Ковдрин та розповідає, що найбільша перевага їхнього об’єднання у тому, що в місцевій казні залишається велика кількість податків від діяльності фізичних осіб, зарплат найманих працівників. Допомагають розвивати громаду і місцеві меценати.
Саме цими коштами люди можуть самостійно розпоряджатись та спрямовувати на вирішення проблем. Власне, про це й мріяли завжди жителі Трибухівецької громади. Однак, селяни довгий час наважувались на такий важливий та відповідальний крок. Люди довго вагалися чи об’єднуватись, чи – ні. Саме Петро Гадз, який є основним платником податків на території Трибухівської сільради і якому, звісно, не байдужий розвиток села, наполегливо радив створити громаду.
– У такому разі Трибухівці, які є найбільшим селом у Тернопільській області, набудуть зовсім іншого, вищого статусу, з’являться додаткові можливості для розвитку, – пригадує свої тодішні слова Петро Гадз та продовжує, – І вже сьогодні громада демонструє хороші результати, з часу її існування був пророблений великий шмат роботи. І громада не збирається зупинятись. Лише рухатись вперед!
До слова, великою подією для села стало відкриття оновленого будинку культури, кошти на ремонт якого надав саме Петро Гадз. Тепер цей заклад – справжній осередок культурного життя громади. Крім того, коли постало питання перекриття місцевої школи, відомий меценат знову допоміг фінансами.
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