Затриманий на хабарі воєнком Катинський – уже на волі

Нагадаємо, суд першої інстанції призначив заставу у розмірі 2 мільйони гривень за можливість чекати на вирок вдома, ане в стінах СІЗО. Це рішення Катинський вирішив оскаржити, пише сайт Тернополяни.
Відтак, в останній день жовтня суд задовольнив апеляційну скаргу в частині зменшення розміру застави до 282 490 грн. Після внесення суми на рахунок Апеляційного суду Львівської області він вийшов з-під варти і вже півтори місяці перебуває на волі. До того ж, запобіжний захід сплив 16 грудня.
Коментарі (2)
Олексій22/12/2016
Журналісти подають якусь неперевершений і недостовірну інформацію…дивно для чого…добре ім’я справжнього керівника і вимогливого полковника відноситься,а як підступний і брехливим наклепникам жити?
Петро22/12/2016
І не дивно!!! “Проставився” суддям і гуляй скільки заманеться, так само і начальник інспекції захисту споживачів отримавши 9 років тюрми!!! гаорцює вже рік на свободі оплативши заставу 400000 грн. ОЦЕ ПРАВОСУДДЯ!!!