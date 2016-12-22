Затриманий на хабарі воєнком Катинський – уже на волі

Нагадаємо, суд першої інстанції призначив заставу у розмірі 2 мільйони гривень за можливість чекати на вирок вдома, ане в стінах СІЗО. Це рішення Катинський вирішив оскаржити, пише сайт Тернополяни.

Відтак, в останній день жовтня суд задовольнив апеляційну скаргу в частині зменшення розміру застави до 282 490 грн. Після внесення суми на рахунок Апеляційного суду Львівської області він вийшов з-під варти і вже півтори місяці перебуває на волі. До того ж, запобіжний захід сплив 16 грудня.