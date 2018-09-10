Затримали злодія, котрий обікрав автомобіль біля “Орнави”

10/09/2018 Розмір тексту:

Про те, що на парковках поблизу торгових центрів можуть «працювати» автозлодії, не раз застерігали краян. Одного з таких, який ще в червні обчистив транспорт тернополянина, днями розшукали правоохоронці.

Крадій, який виявився жителем Львівської області, шляхом підбору ключа відчинив припарковану неподалік «Орнави» автівку жителя обласного центру. Його здобиччю стали pover bank, відеореєстратор та барсетка, яку власник необачно залишив в салоні, а у ній 100 євро і документи.

Порожню барсетку згодом знайшли за межами Тернополя.

Крадієві, який раніше вже мав неприємності з законом, інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, повідомляють у поліції.