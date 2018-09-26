Затримали злодіїв, які викрали обладнання на 20 тисяч гривень

26/09/2018 Розмір тексту:

Двох жителів Теребовлянщини правоохоронці викрили у п’яти крадіжках з недіючих підприємств району. Збитки, завдані власникам, сягають двадцяти тисяч гривень.

Випиваки проникали на підприємства, які не охоронялися, та виносили звідти металеве устаткування: електродвигуни, насоси, комплектуючі до пилорами та інше. Практично усе майно відразу здавали на металобрухт, аби отримати готівку. Частину викрадено правоохоронці розшукали на різних пунктах приймання металу, та долучили до провадження як докази.

Крадіям інкримінують частину 3 статті 185 кримінального кодексу – Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище.