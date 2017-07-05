Затримали не того: мешканці Вишнівця знов перекрили дорогу через вбивство випускниці
Жителі Вишнівця знову перекрили дорогу. Люди обурені і переконані, що поліція затримала не того.
— У селищі Вишнівець люди обурені на їх погляд несправедливим затриманням підозрюваного у вбивстві Ірини Мукоїд перекрили дорогу в районі автостанції, після чого акція перемістилася до ймовірного місця вбивства. На місці мешканці заблокували автомобіль з працівниками поліції вимагаючи приїзду їх начальства. Рух на міжнародній автотрасі станом на 21:30 відновлено, — зазначив очевидець Юрій Головатюк.
Зібрання громади Вишнівця тривало до двох годин, де на запитання жителів відповідали працівники поліції, повідомляє Доба. Охорона правопорядку була забезпечена Підволочиським відділом поліції. Перед тим, як розійтися мешканці громади обіцяли повернутися в середу по обіді.
Нагадаємо, що поліція у вбивстві випускниці з Вишнівця Ірини Мукоїд підозрює 16-річного мешканця села Дзвиняча Збаразького району Тернопільської області. На даний час він затриманий, триває слідство. У скоєному хлопець зізнався.
– Підозрюваний перебував на святкуванні Дня молоді, як і потерпіла. Пізніше з різними компаніями розпивав спиртні напитки. Близько 23 години знайшов ніж неподалік пошти, який став знаряддям вбивства. Побачивши Мукоїд Ірину, йшов слідом за нею. Потім підбіг і наніс удари. Вона впала, жодних криків чи плачу не було. Він нагнувся до неї, зірвав труси, але факту зґвалтування експерти не підтвердили. Цю інформацію підтверджує і підозрюваний, — розповідає заступник прокурора області Олег Галицький.
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Коментарі (6)
читач05/07/2017
А чому не написав пан Юрій що правоохоронці були в нетверезому стані
торнадо05/07/2017
Гроші правлять світом, правди копи нікому нескажуть.
ilona05/07/2017
в першій статті про смерть випускниці,було зазначено,що експерти виявили одне поранення і підтвердили згвалтування.На даний час два поранення і вже нема чи не було згвалтування,де правда?
Alessio8005/07/2017
Fred. Ознайомтесь хоча б частково з наявною у відкритих джерелах інформацією стосовно вбивства, тоді й коментуйте по-суті.
Катерина05/07/2017
Шановні, а як щодо відбитків пальців на ножі, жмуту волосся в руці загиблої. “Зізнання” підлітка у вчиненні злочину не може поставити усі крапки над “і”. Не може вся підозра базуватися на запальничці, яку нібито загубив підліток на місці скоєння злочину. За ради істини, я переконана, що якщо дійсно ніж був знайдений підлітком, то з показами, які підтвердили б це повинен з”явитися сам власник ножа.
Fred05/07/2017
Ті, хто перекриває дорогу, повинні бути притягнені до відповідальності. Богаті сім’і Мажорів повинні залишити Вишнівець. Це місто бідних рабів. Якщо він мажор, навіть не винен, можна вішати. Йолки палки, мій бідний Ви
шнівець.