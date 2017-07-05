Затримали не того: мешканці Вишнівця знов перекрили дорогу через вбивство випускниці

05/07/2017 Розмір тексту:

Жителі Вишнівця знову перекрили дорогу. Люди обурені і переконані, що поліція затримала не того.

— У селищі Вишнівець люди обурені на їх погляд несправедливим затриманням підозрюваного у вбивстві Ірини Мукоїд перекрили дорогу в районі автостанції, після чого акція перемістилася до ймовірного місця вбивства. На місці мешканці заблокували автомобіль з працівниками поліції вимагаючи приїзду їх начальства. Рух на міжнародній автотрасі станом на 21:30 відновлено, — зазначив очевидець Юрій Головатюк.

Зібрання громади Вишнівця тривало до двох годин, де на запитання жителів відповідали працівники поліції, повідомляє Доба. Охорона правопорядку була забезпечена Підволочиським відділом поліції. Перед тим, як розійтися мешканці громади обіцяли повернутися в середу по обіді.

Нагадаємо, що поліція у вбивстві випускниці з Вишнівця Ірини Мукоїд підозрює 16-річного мешканця села Дзвиняча Збаразького району Тернопільської області. На даний час він затриманий, триває слідство. У скоєному хлопець зізнався.

– Підозрюваний перебував на святкуванні Дня молоді, як і потерпіла. Пізніше з різними компаніями розпивав спиртні напитки. Близько 23 години знайшов ніж неподалік пошти, який став знаряддям вбивства. Побачивши Мукоїд Ірину, йшов слідом за нею. Потім підбіг і наніс удари. Вона впала, жодних криків чи плачу не було. Він нагнувся до неї, зірвав труси, але факту зґвалтування експерти не підтвердили. Цю інформацію підтверджує і підозрюваний, — розповідає заступник прокурора області Олег Галицький.