Заступника голови РДА оштрафували через призначену самому собі субсидію

03/04/2017 Розмір тексту:

За принципової позиції Теребовлянської місцевої прокуратури Підгаєцьким районним судом Тернопільської області визнано винним у вчиненні адміністративних корупційних правопорушень заступника голови районної державної адміністрації.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що чиновник, обіймаючи посаду заступника голови РДА та голови районної комісії по вирішенню спірних питань щодо призначення всіх видів соціальних допомог, не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та голосував “за” прийняття рішення про призначення собі субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Посадовця визнано винним у вчинені адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) та накладено на нього адміністративне стягнення в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 грн.